Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der AfD kündigt sich an der Elbe an, auch wenn Demoskopen Reiner Haseloffs Chancen, Ministerpräsident bleiben zu können, als relativ gut einschätzen. "Momentan geht es nur darum, wer das Kreuz nicht bei mir und bei uns macht. Der schadet Sachsen-Anhalt. Nun muss man es klar sagen." Die AfD kann laut Erhebungen damit rechnen, zweitstärkste Kraft zu werden. "Natürlich sind viele Leute enttäuscht und haben was anderes erwartet. Vielleicht in den letzten 30 Jahren, blühende Landschaften. Aber gut, das ist nicht so gekommen. Wir alle sind an der Mitgestaltung dieser Gesellschaft verantwortlich." "AfD. Die sind wirklich bescheuert. Wir haben ja am Montag diese Sendung gesehen. Diese Wahlsendungen, wo sich alle so Fragen gestellt haben. Und das ist ja unglaublich, was die da loslassen. Ja, ich denke mal, die CDU macht das." "Ich hoffe, dass nicht die Herren und Damen von der AfD die Mehrheit bekommen und hoffe auf eine demokratische neue Regierung." Haseloff hat vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Bereitschaft zur Fortsetzung der Koalition mit SPD und Grünen signalisiert. Wahlberechtigt sind knapp 2 Millionen Menschen. 2016 lag die Wahlbeteiligung bei rund 61 Prozent. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird damit gerechnet, dass viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben haben. Die Wahl am Sonntag gilt auch als letzter Stimmungstest für Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet vor der Bundestagswahl im September.

Mehr