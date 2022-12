STORY: Zurück auf der Erde. Die unbemannte Orion-Kapsel der NASA ist am Sonntag im pazifischen Ozean vor der mexikanischen Halbinsel Baja California gelandet und an Bord eines Schiffes der US-Marine gebracht worden. Hinter der Kapsel lag eine 25-tägigen Mondmission, bei der sie 127 Kilometer an dem Erdtrabanten vorbeiflog und eine maximale Entfernung von der Erde von mehr als 430.000 Kilometern erreichte. Die Reise in den Weltraum war die ersten Mission des neuen Artemis-Mondprogramms der NASA - 50 Jahre nach der letzten Mondlandung der Apollo-Mission. Die Kapsel war am 16. November von Cape Canaveral in Florida aus gestartet. In den nächsten Jahren will die NASA auch wieder Astronauten zum Mond fliegen, um dort schließlich eine dauerhafte Mondbasis zu schaffen, auch als Sprungbrett für eine künftige Marsmission. Die NASA wird sich nun mit der Auswertung der von Orion gesammelten Daten beschäftigen.

Mehr