STORY: Mit der Natur zu arbeiten, wenn gerade eine Hitzewelle nach der anderen über Europa hinwegzieht, ist nicht einfach. Das stellen aktuell auch die Landwirte im bayerischen Hilpoltstein fest. Sie sind wegen des schlechten Ertrags durch die Dürre frustriert. Helmut Klink war am Montag mit der Roggenernte beschäftigt. „Und wir sind heuer sehr enttäuscht, weil die langanhaltende Hitze hat unser Getreide sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und ich muss sagen, so stark wie heuer war es in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht. Das ist also das Extremste. Und ich kann schon auf viele Jahrzehnte zurückblicken. Es ist das Extremste, was ich je erlebt habe, heuer diese lange Trockenheit." Die Dimension der Verluste durch den Klimawandel zeigte eine am Montag veröffentlichte Prognos-Studie auf. Demnach haben Hitze, Dürre oder Fluten bis 2021 mindestens 145 Milliarden Euro an Schäden verursacht, teilten Klima- und Umweltministerium mit. Zu den größten Leidtragenden zählten danach vor allem die Forst- sowie die Landwirtschaft in weiten Teilen Deutschlands. Das bestätigte auch Landwirt Bernhard Flock am Montag: „Die Regenmengen sind heuer sehr niedrig. Wir haben 250 Milliliter bis jetzt. Und sonst haben wir in einem normalen Jahr 600 Milliliter. Also haben wir jetzt noch nicht mal die Hälfte und schlecht verteilt dann heuer auch noch. Schauen wir mal, was noch kommt, auch dann, wenn wir den Wetterbericht reinschaut." ZWISCHENFRAGE: "Bedeutet für die Ernte?" "Heuer miserabel. Wahrscheinlich die schlechteste, so weit wie man weiß." Es droht eine Krise. Denn hinzukommt außerdem, dass die Ausfuhr von Weizen und anderem Getreide aus der Ukraine wegen des russischen Angriffskrieges blockiert wird. Vor der russischen Invasion am 24. Februar waren die beiden Staaten gemeinsam für fast ein Drittel der weltweiten Weizenexporte verantwortlich.

