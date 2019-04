Wie stark die Acker durch die aktuellen Wetterverhältnisse belastet werden, ist auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar. Neben den fehlenden Wasserspeichern aus dem letzten Jahr, der anhaltenden Trockenheit und Hitze kommen derzeit noch starke Winde hinzu. Fast sturmartige Böen, sagt Thomas Geber, im brandenburgischen Trebbin. "Und dieser Sturm bewegt jetzt nicht die großen, schweren Bodenbestandteile weg, sondern vor allen Dingen kleine Bestandteile, Ton und Schluff. Und das sind letztendlich eigentlich die wertgebenden Bodenbestandteile, die wir nur ganz wenig haben, die wir aber eigentlich zur Wasserspeicherung und zur Nährstoffspeicherung bräuchten. Also mit dem Wind, mit dieser Trockenheit geht uns vor allen Dingen der wertvolle Boden verloren." Was es jetzt bräuchte, um aus der Misere herauszukommen, die durch den Dürresommer 2018 entstanden ist, sind überdurchschnittliche Niederschläge, sagt Geber. Zu Gebers Kooperative, der AGT Trebbin südlich von Berlin, gehören mehr als 4.000 Hektar Land. Dass auch das diesjährige Frühjahr schon trockener war, als üblich ist, kann man den Pflanzen deutlich ansehen. "Ja, hier sieht man jetzt eben: Die ist komplett eingerollt hier, und so weiter und so fort. Die Blätter hier unten deutlich schneller abgestorben, die älteren Blätter." Für den Landwirt Geber steht es außer Frage, die Trockenheit als Folge des weltweiten Klimawandels zu deuten. "Ich glaube, das Hauptproblem diesen Klimawandel nicht richtig zu begreifen liegt daran, dass die Leute nicht mehr so ganz den Zusammenhang zwischen der Landwirtschaft, zwischen dem "Was machen die Bauern auf dem Acker?" und den gefüllten Regalen im Supermarkt haben. Ich glaube, dieser Verlust dieses Zusammenhangs, der macht die aktuelle Diskussion und letztendlich auch die Anpassung aktuell so schwierig." Der Deutsche Wetterdienst hält sich mit Prognosen für den kommenden Sommer zurück, noch ist nicht absehbar, ob sich die Hitze aus dem letzten Jahr wiederholen wird.