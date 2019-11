Landwirte aus Nordrhein-Westfalen haben am Montag vielerorts mit ihren Fahrzeugen die Straßen blockiert. Mit der „Staffelfahrt Tausender Traktoren" demonstrierten sie gegen das Agrarpaket der Bundesregierung und wandten sich auch gegen immer strengere Auflagen für die Landwirtschaft, die nach Meinung der Landwirte zulasten der Landwirtschaft gehen - unter anderem das Insektenschutzprogramm und die Düngeverordnung. "Und da sehe ich im Moment die Gefahr wirklich, wenn es in die Richtung läuft, wie im Moment aller Anschein ist, dass die Betriebe das wirtschaftlich nicht durchhalten und dass keiner seinen Kindern mehr sagen kann, mach das weiter. Dann werden wir unseren Kindern sagen, macht einen anderen Beruf. Das ist sicher. Und das wäre, finde ich, die falsche Entscheidung und wäre sehr schade. Und fatal für unsere ganze Landschaft auch und unsere Ernährung." Die Aktion am Montag war der Auftakt zu weiteren Protesten. Für Dienstag werden in Berlin rund 10.000 Bauern erwartet, die gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren wollen.