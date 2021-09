Statement-Looks in luftiger Höhe. Bei dieser Fashion Show in New York sollten sowohl die Models als auch die Gäste schwindelfrei sein. Der Designer LaQuan Smith stellte seine neue Kollektion auf der Aussichtsplattform des Empire State Building vor. "Ich bin ganz vernarrt in die traditionellen Live-Shows auf dem Laufsteg, mit denen ich in New York aufgewachsen bin, all diese ikonischen New Yorker Momente. Ich habe die New Yorker Hymnen gesungen, und dachte, na klar, Empire State Building. Ich fühle mich sehr geehrt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist in jeder Hinsicht eine Art von Feier." Sexy und gewagt, Outfits wie gemacht für den roten Teppich und Stars wie Beyoncé oder Lady Gaga. Smiths Frühjahrs-Kollektion stand ganz im Zeichen der Rückkehr aus der Quarantäne. "Heute Abend sehen sie den Übergang von der Komfort-Zone zur Glam-Zone. Wir werden wieder nach draußen gehen. Manche genießen es, zu Hause zu sein, in ihren kleinen Bademänteln und Seidenpyjamas. Aber es gibt auch Frauen, die shoppen wollen. Und ausgehen, und ihren Rücken zeigen, und ihr Dekolleté zeigen wollen. Und das ist der Übergang." Der New Yorker Designer legte besonderen Wert auf die Beschaffenheit der Stoffe, noch mehr als auf die Farbpalette. "Ich wollte in dieser Saison wirklich bei den Texturen bleiben. Für den Frühling habe ich mit Wildleder, bedrucktem Leder, Frottee und Spitze gearbeitet. Und auch T-Shirts. Ich habe mich gefragt: Wenn man ein T-Shirt trägt, wie sieht das dann für LaQuan Smith aus?" Gutbetuchte konnten die gezeigten Stücke gleich erwerben, über eine Plattform zum Sofortkaufen und späteren Bezahlen.

Mehr