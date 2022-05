STORY: Las Vegas: Stadt der Casinos, Partys und.... Wasserknappheit. Um gegen die Verschwendung der kostbaren Ressource Wasser vorzugehen, setzt die Stadt im US-Bundesstaat Nevada nun sogar einen Ermittler ein. Cameron Donnarumma patrouilliert die Straßen von Las Vegas, immer auf der Suche nach Wassersündern. O-TON Cameron Donnarumma "In der Sommerzeit ist es verboten, zwischen 11 und 19 Uhr zu gießen. Es ist zu heiß, und das Wasser verdunstet sowieso, deshalb wird das so gehandhabt." Wer gegen diese oder andere Regeln verstößt – dazu zählen zum Beispiel Lecks in Wassersprengern, kaputte Wasserzähler oder Wasser, das vom Grundstück fließt – bekommt eine Verwarnung oder eine Geldstrafe. Diese kann laut des örtlichen Wasserversorgungsunternehmens bis zu 1.200 Dollar betragen. Allein in diesem Jahr habe es bereits mehr als fünftausend Untersuchungen gegeben. In Las Vegas gibt es auch finanzielle Anreize für Haushalte, die ihren Rasen durch Kunstrasen ersetzen, oder Kakteen und Felsen auf ihr Grundstück setzen. Grund für die hohe Alarmbereitschaft ist Lake Mead. Der Stausee versorgt Nevada, Kalifornien, Arizona und Mexiko mit Wasser und hat einen historischen Tiefstand erreicht. Hinzu kommt, dass zu wenig Regen fällt.

