ARMIN LASCHET, CDU-VORSITZENDER UND NRW-MINISTERPRÄSIDENT: "Wenn Infektionszahlen nachhaltig und deutlich sinken, muss man Grundrechtseingriffe auch wieder zurücknehmen, muss man Schulen und Kitas wieder öffnen. Nur wir sind in dieser Phase jetzt nicht. Die Zahlen sinken zwar, aber das unkalkulierte, mutierte Virus kann jeden Moment auch bei uns in Deutschland seine Wirkung zeigen. Und wir haben in Irland erlebt, dass die Zahlen fast auf null waren und mit einem Mal explodiert sind, exponentiell wie nie zuvor. Und in der Phase müssen wir jetzt alles tun, dass, die Zahlen weiter runterzubringen. Und deshalb ist derzeit für Öffnungsdiskussionen kein Raum. Die Chefs der Staatskanzlei und der Chef des Bundeskanzleramtes entwickeln aber bereits Strategien ohne Datum über den Tag hinaus, wie man dann wieder zurückkehren kann. Einigkeit besteht darin, Schule und Kitas wird das Erste sein. Aber ein Datum, ein Zeitpunkt ist zum heutigen Zeitpunkt nicht zu nennen. ://: Die wirtschaftlichen Fragen nach der Pandemie sind Kernkompetenz der Union und müssen eine bedeutende Rolle spielen. Friedrich Merz selbst habe ich ja nun eben etwas zu gesagt. Präsidium war das Stärkste, was wir im Moment hätten anbieten können. Jetzt werden wir über andere Formen nachdenken. Ich schätze ihn. Ich schätze seinen Rat, und er wird seinen Platz finden. ://: Und insofern sind wir froh, dass wir jetzt wieder einen Partner haben, der in dieser Bündniskategorie denkt, der die Idee hat, dass die like minded democracies, die ähnlich denkenden Demokratien, in der Welt zusammenstehen. Und das haben wir ja in einen Beschluss gebracht, indem wir an die freiheitlichen Demokratien, die multilaterale Zusammenarbeit und auch eine gemeinsame China-Strategie denken."

