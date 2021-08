(HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET.) O-TÖNE VON: Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident NRW: "Ja, Umfragen gehen auf und ab, es geht um die inhaltliche Auseinandersetzung. Wir müssen endlich zu einem politischen Wahlkampf kommen, zu einer klaren Frontenstellung. Wir werden in einen Wahlkampf hineingehen, wo wir über die Zukunft der Arbeit reden müssen. Für alle diese vielen Jugendliche brauchen wir auch in Zukunft Arbeitsplätze. Und insofern muss die Klimapolitik, die wichtig ist, die wir wollen, verbunden werden mit der Zukunft von Industriearbeitsplätzen in Deutschland, bei Stahl, bei Chemie, bei Automobilindustrie. Die sollen auch in Zukunft noch da sein, aber klimaneutral. Und da haben unsere Wettbewerber keine Antwort drauf. " "Einen Lockdown darf es nicht mehr geben. Wir müssen daran denken, was das für Kinder und Jugendlichen bedeutet. Und deshalb müssen alle Anstrengungen jetzt darauf gerichtet sein, das Impfen voranzubringen und jeden weiteren Lockdown zu verhindern." "Es ist egal, wo jemand herkommt. Entscheidend ist: leistet er seinen Beitrag zu unserer Gesellschaft. Und das geht nur durch die gemeinsame deutsche Sprache. Deshalb wollen wir, dass schon im Kindergarten mit drei Jahren Sprachstandsfeststellungen gemacht werden, verpflichtend überall in Deutschland, dass jeder schon im Kindergarten Förderung erfährt, auch in der deutschen Sprache, damit er, wenn er in die Grundschule kommt, die gleiche Startchance hat wie alle anderen auch. Das ist das Wichtige, was hier gelehrt wird, was an vielen Orten gelehrt wird."

