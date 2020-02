Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON ARMIN LASCHET, MINISTERPRÄSIDENT NORDRHEIN-WESTFALEN (CDU): ("Und deshalb, das wird uns ja in nächster Zeit so ein bisschen in dem Wettbewerb, den wir auch in der CDU haben, beschäftigen. Und da werden viele schöne Theorien dann erörtert. Ich will einfach nur, es machen. Also, jetzt nicht in die Debatte einsteigen, wie die Weltlage ist und wie man sie verändern könnte. Einfach machen. Wirtschaftspolitik machen, Bürokratie abbauen, Verfahren beschleunigen, Investoren anlocken, Recht durchsetzen, Bildungschancen verbessern, Streit G8/G9 beenden, Inklusion wieder möglich machen auch in Förderschulen, die gute Arbeit geleistet haben. Alles was wir versprochen haben umsetzen und machen, das ist der Job vor dem wir stehen... Die AfD ist nicht der konservative Stammtisch von denen, die früher die CDU so schön fanden. Nein, das ist eine Truppe, die gegen alles steht für was die CDU stand. Wir standen immer für Zusammenhalt, wie standen für Europa bei Adenauer, bei Kohl. Und deshalb sind Menschen, die eine Werteorientierung haben, die religiös auch noch eine hohe Bindung haben, resistenter gegen diese Gefahr... Nein, das ist plötzlich wieder alles bedroht. Es gibt wieder Leute, die die Freiheit der Justiz in frage stellen, die Freiheit der Presse in frage stellen. Die wie im Thüringer Landtag den Parlamentarismus lächerlich machen, einen Kandidaten aufstellen, um die anderen zu täuschen, der bekommt null Stimmen und das Land damit in eine Staatskrise führt, die heute, zum ersten Mal nach 70 Jahren, im Bundesrat nicht mehr mit einem Vertreter vertreten ist, wenn man nicht in der Lage ist, eine Regierung ohne die Stimmen der Rechtsradikalen zustande zu bringen.")