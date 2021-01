HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext NRW-MINISTERPRÄSIDENT ARMIN LASCHET (CDU): "In den Regionen, die einen Inzidenzwert von über 200 haben, dürfen sich Menschen ohne triftigen Grund nur noch in einem Radius von 15 Kilometern rund um den Wohnort bewegen. Das bedeutet tagestouristische Ausflüge sind kein triftiger Grund. Der Arbeitsplatz ist ein triftiger Grund, aber kein tagestouristischer Ausflug. Und damit haben wir auch eine Möglichkeit, die schwierige Situation im Sauerland, die schwierige Situation in Winterberg, mit klaren Regeln in Zukunft noch besser in den Griff zu bekommen, als dass die Verfügungen der Städte in den letzten Tagen möglich gemacht haben. (SCHNITT) FRAGE: "Herr Ministerpräsident, die GDP Gewerkschaft der Polizei Nordrhein-Westfalen, hat Zweifel geäußert, dass sich die 15 Kilometer Regelung überhaupt kontrollieren lasse. Wie ist Ihre Einschätzung als Bewegungsradius?" NRW-MINISTERPRÄSIDENT ARMIN LASCHET (CDU): "Ich stehe zu dem, was die Ministerpräsidenten beschlossen haben und was beschlossen wird, wird auch durchgesetzt."

