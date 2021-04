HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident NRW: "Sie wissen, ich hatte versprochen, dass unser Ziel ist 20 Prozent im Monat April. Und wir werden dieses Ziel morgen übertreffen und schon 25 Prozent erreichen. Am Mittwoch werden wir dann aller Voraussicht nach an nur einem Tag, an einem einzigen Tag, rund ein Prozent der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen impfen. Das ist ein Tempo wie in den USA. Wir haben in den letzten Wochen neidvoll in die USA geschaut und sind inzwischen bei uns so weit, dass wir das gleiche Tempo an den Tag legen können. Das zeigt, Organisation und Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen funktionieren bestens. Wir brauchen bloß genug Impfstoff. Und der wird in den nächsten Wochen weiter in großem Umfang zur Verfügung stehen, sodass wir bis zum Sommer dieses Tempo beibehalten können. "

