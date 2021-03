HINWEIS: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON CDU-CHEF ARMIN LASCHET: "Die Fehler im Pandemie-Management und manches persönliche Fehlverhalten, Egoismus in den eigenen Reihen, haben dazu geführt, dass das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Union insgesamt gesunken ist. Ich sage Ihnen heute: Wir werden das ändern. Wir werden das besser machen." "Insgesamt sind wir nicht stark genug, um dieses Modernisierungs-Jahrzehnt mit dem Bisherigen zu gestalten. Ein Weiter so darf es nicht geben. Die Fehler, die erkennbar sind, müssen jetzt angepackt werden." "Es ist ein Irrglaube, daran zu denken, dass es automatisch besser wird, je mehr wir regulieren. Das ist eine Lehre auch in der Pandemie. Man kann nicht zentral von oben herab bis in die letzte Institution regeln, wer wie, wo, wann geimpft werden kann, welche Formulare ausgefüllt werden müssen. Wir müssen denen, die das vor Ort machen, mehr zutrauen." "Und diese Lust auf ein neues Deutschland - das ist es, was uns jetzt motiviert. Wir wollen und müssen die Krise nutzen, um als gestärktes, als geeintes, als erneuertes Land nach der Pandemie voranzukommen." "Deutschland ist ein großartiges Land. Wir müssen es verändern, wenn es so bleiben soll, wie es ist."

