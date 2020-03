HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident NRW: "Es muss bei diesen drei Zielen bleiben. Erstens: Die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Dem dienen alle unsere Anstrengungen, dass die Infektionen sich verlangsamen und am Tag X genügend Klinikkapazitäten, Intensivkapazitäten bereitstehen. Und das ist der zweite Punkt, nämlich an diesem Bereitstehen arbeiten, die Plätze zu verdoppeln. Die Kliniken so freizuhalten von anderen Operationen, dass am Tag X alles verfügbar ist, was in unseren Möglichkeiten steht. Und der dritte Punkt, der mir auch sehr persönlich wichtig ist und über den wir jetzt schon nachdenken müssen, auch wenn wir vorne noch die Maßnahmen strikt durchhalten. Wie geht es eigentlich morgen weiter? Wie soll es je aus dieser Krise herausgehen? Welche Risiken gehen wir eigentlich ein mit unseren Maßnahmen, die wir heute machen? Denn, wenn wir über häusliche Gewalt hören, wenn wir über Kindeswohlgefährdung hören, wenn wir daran denken, dass wir in eine große Arbeitslosigkeit hineinrutschten, was ebenfalls für viele Menschen auch gesundheitliche Folgen haben kann, dann ist dieses Abwägen immer etwas, was Politik Woche für Woche neu justieren muss. Und das ist das, was wir als gesamte Gesellschaft leisten müssen."