HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Armin Laschet (CDU), NRW-Ministerpräsident: "Ich bin sehr froh, dass eines gelungen ist, nämlich zu einer differenzierten, abwägenden Bekämpfung der Pandemie zu kommen. Wir haben Länder in Deutschland, wo es so gut wie keine Pandemie-Fälle gibt, und wir haben andere Länder, in denen eine höhere Belastung ist. Und wir haben in den anderen Ländern dann noch einmal besondere Kreise, in denen eine besondere Belastung ist. Und dem können wir nun mit den neuen Prinzipien von heute besser Rechnung tragen. Und jetzt setzen wir auf die Eigenverantwortung der Menschen. Die Beschränkungen, die Grundrechtseingriffe, werden Stück für Stück zurückgefahren. Nur da, wo noch dringend erforderlich ist, bleiben sie bestehen. Aber ansonsten setzen wir auf die Eigenverantwortung der Menschen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir verantwortungsvolle Normalität nennen.Und wenn wir dann reden über die Maßnahmen, die die nächsten Wochen erfolgen, ist unser Ansatz, dies im Einklang mit unseren Nachbarn zu machen. Wenn wir über Hotelöffnung reden, über Tourismus perspektivisch reden, geht das in Nordrhein-Westfalen nur in Absprache mit Belgien und den Niederlanden. Denn der Tourismus ist bei uns auch ein grenzüberschreitender."