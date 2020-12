HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Armin Laschet, Ministerpräsident NRW: "Wir haben auch eine Pflicht zur Solidarität gegenüber denen, die zur Eindämmung der Pandemie morgen ihre Türen schließen und so enorme Einnahmeeinbußen hinnehmen müssen. Und es fällt umso schmerzhafter, das zu tun, wenn man Anhänger des innerstädtischen Einzelhandels ist, der auch unsere Städte prägt, der unsere Städte verarmen lassen würde, wenn er am Ende der Krise nicht mehr da wäre. Es fällt einem schwer, eine solche Entscheidung zu fällen. Dass ab jetzt alle Weihnachtsgeschenke online bestellt werden von Konzernen, die in Europa keinen Cent Steuern zahlen. Zulasten derer, die jetzt einen Beitrag in der Pandemie leisten. Es geht nicht anders. Wir müssen das machen. Aber man muss mindestens mal dazu sagen, dass das nicht mal eben, "wir schließen", "Jetzt geht's ums Schließen", "Jetzt ist Feierabend". Sondern dass einem das innerlich schwerfällt, so vielen einzeln händischen Einzelhändlern, Mittelständlern so etwas zuzumuten. Auch das müssen wir mal sagen. Deshalb mein Appell. Man rätselt ja, wie kann man denn jetzt noch helfen? Die Bundeshilfen werden kommen. Aber ein Appell kann auch sein Ja, vielleicht muss jetzt nicht jedes Geschenk noch die nächsten Tage online bestellt werden. Vielleicht kann man wirklich in diesem Jahr einen Gutschein schreiben. Der Einzelhandel wird sich freuen, wenn er das im Januar oder Februar oder wann immer er öffnet, wenn er das dann einlösen kann. Das liegt in unser aller Hand. Das liegt in unser aller Hand. Staatshilfen sind das eine. Persönliche Solidarität mit den Händlern vor Ort, die um ihre Existenz kämpfen, sind das andere."

