HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Armin Laschet (CDU), Kanzlerkandidat der Union: "Wir sind in der CDU der CSU dankbar für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer sehr persönlichen Entscheidung. Und gut und vertrauensvoll, das gilt - und auch das will ich am heutigen Tag betonen - für das persönliche Verhältnis von Markus Söder und mir. Die CSU hat durch ihre Entscheidung vom gestrigen Tag die Entscheidung der CDU ermöglicht. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Und Markus Söder hat gesagt, der Bundesvorstand der CDU muss entscheiden. Und in diesem Bewusstsein hat der Bundesvorstand gestern ein sehr deutliches Votum getroffen. Und ich danke Markus Söder dafür, dass er der CDU und auch mir persönlich die Unterstützung der CSU und auch des Parteivorsitzenden der CSU zugesagt hat. Und ich weiß auch, dass sich manche eine andere Entscheidung gewünscht hätten. So ist das in einer Demokratie, bei der dann am Ende unter Gewichtung aller Argumente am Ende entschieden wird. Ich bin Markus Söder dankbar, dass er gestern noch einmal die Bedeutung der repräsentativen Demokratie unterstrichen hat. Der Konsens in einer Gesellschaft, die zunehmend polarisiert ist, kann nur in gemeinschaftlichen Institutionen gelingen. In den Parteien und am Ende auch im Parlament als dem Ort, in dem diskutiert wird und am Ende auch entschieden wird. Ab jetzt zählt, welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes? Wer formiert das beste Team, um die Herausforderungen zu bewältigen? Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass die Union, CDU und CSU, jetzt als Team in den Wahlkampf gehen."

