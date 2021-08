Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON CDU/CSU-KANZLERKANDIDAT ARMIN LASCHET "Und die Bundeswehr wird dann noch einmal tätig werden müssen. Seit Monaten prüft das Auswärtige Amt, wie man denn Ortskräfte da herausholen könnte. Mit Tausenden Bedenken, so rum und so rum, hin und her. Das hiflt jetzt nichts mehr, die Talilban sind nicht weit weg von Kabul. Und deshalb brauch es schnell ein neues Mandat des Deutschen Bundestages und da muss auch das Auswärtige Amt, da müssen auch SPD und Grüne jetzt Farbe bekennen. Die Bundeswehr muss diese Menschen retten, das ist unsere moralische Verplfichtung, nach allem, was sie für uns geleistet haben." "Ich habe noch keinen Grünen gesehen, der sich mal vor Bergleute gestellt hat und denen erlärt hat, was wir ihnen abverlangen. Ich will, dass dieser Ausstieg auch sozial verträglich funktioniert, das geht nicht mit Sprüchen, das geht nur, indem man konkret handelt und auch Perskpektiven für die Menschen entwickelt. Und das ist das, was die nicht können." "Und trotzdem kommen sie jetzt wieder, mitten in der Zeit nach der Pandemie mit diesen Steuererhöhungsideen. Wir sagen, wir wollen jetzt, dass die Wirtschaft in Gang kommt, dass Deutschland zu alter Stärke zurückkehrt, dass die Kurzarbeit zurückgedrängt wird, dass mehr Menschen Beschäftigung haben, Steuererhöhungen sind Gift und wir werden sie bekämpfen, wir werden alles tun, dass es dazu nicht kommt."

