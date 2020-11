Die Zeiten, in denen es an Mund-Nasen-Masken mangelte, scheinen endgültig überwunden zu sein - In NRW gibt es zumindest bereits drei neue Produktionsanlagen für Maskenvlies. Das Unternehmen, wie das Innovatec Microfibre Technology werden jedenfalls staatlich gefördert, um die Versorgung mit medizinischer Schutzausrüstung in Deutschland eigenständig zu sichern. Und hier hat sich Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag umgesehen und sich das sogenannte Meltblown-Vliesgewebe einmal aus nächster Nähe angesehen. Es kann für die die Produktion von OP- und FFP-Masken verwendet werden. Doch, egal wie hochwertig die Masken auch sein mögen, das Abstandhalten zu seinen Mitmenschen kann man trotzdem nicht aufgeben - „Wir haben schon in Nordrhein-Westfalen im März das Grundprinzip entwickelt, dass Kontaktbeschränkungen wirkungsvoll sind, um die Infektionen zurück zu bringen. Und das waren damals ein Hausstand plus zwei weitere Personen. Und wenn man dieses Prinzip hat, dann kann man bei anderen Einzelmaßnahmen differenzierter reagieren. Die Kontaktbeschränkung ist das entscheidende und das ist ein Vorschlag der sicherlich in der nächsten Woche erörtert wird." So Laschet auf dem Betriebsgelände in Troisdorf, wohl mit Blick auf das nächste Bund-Länder-Treffen zu den Corona-Maßnahmen am kommenden Mittwoch. Angesichts eines neuen Höchstwertes an Corona-Neuinfektionen beschleunigen sich in den Ländern die Planungen für weitere Einschränkungen. Laut Informationen aus Insiderkreisen gilt es derzeit als am wahrscheinlichsten, dass die Schließung etwa von Restaurants verlängert und neue Auflagen in Schulen verhängt werden. Der Einzelhandel soll dagegen wohl im Vorweihnachtsgeschäft offenbleiben.

