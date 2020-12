Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet O-TON NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER MINISTERPRÄSIDENT ARMIN LASCHET (CDU) "Wir haben weiter eine dramatische Corona-Lage, wir haben am heutigen Tag 569 Todesfälle. Das ist die höchste Zahl an Todesfällen seit Beginn der Pandemie. Wir haben immer noch viel zu hohe Inzidenzen überall in Deutschland, und deshalb ist es zunächst einmal richtig, dass die Länder, die ganz besonders von der Pandemie betroffen sind, eigene Maßnahmen fällen... Und im neuen Jahr werden mehrere Dinge zusammenkommen. Wir werden dann den Impfstoff haben. Wir werden mit dem Impfen beginnen können. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Impf-Zentren werden bis zur nächsten Woche überall in Deutschland handlungsfähig sein, und parallel dazu wäre ein niedrigerer Inzidenz-Wert in ganz Deutschland richtig. Dann haben wir die Chance, auch wieder in normaleres Leben zurückzukommen. Und deshalb schlage ich diesen End-Lockdown für Deutschland vor, zum Jahresende das Leben herunterfahren. Und der Schaden ist in dieser Zeit der geringste. Die Kinder haben Ferien. Wir haben keinen Schaden bei Bildung und bei Ausbildung. Und wir haben gleichzeitig viele Menschen im Homeoffice in dieser Zeit, sodass auch der wirtschaftliche Schaden in dieser Zeit geringer ist... Den Ernst der Lage erkennen, möglichst bundesweit gemeinschaftlich handeln - deshalb ist es gut, dass alle 16 Länder sich in den nächsten Tagen verständigen. Und wir brauchen Planungssicherheit für die Menschen, für die Unternehmen, für alle, die davon betroffen sind. Und die Zeit nach Weihnachten ist die Zeit, den Lockdown für ganz Deutschland zu beschließen."

