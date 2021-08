So langsam laufen sie sich warm - die Parteien gehen in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. Am Samstag klingelte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet an Haustüren im Berliner Vorort Kladow und suchte das Gespräch mit Anwohnern. Begleitet vom CDU-Spitzenkandidaten für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Kai Wegner. Zuletzt waren die Umfragen für Laschet und seiner Partei schwach gewesen. Meinungsforscher sehen CDU und SPD in einer aktuellen Umfrage im Gleichstand bei 22 Prozent. Das will der Kanzlerkandidat ändern - von Haustür zu Haustür.

