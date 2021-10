(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) CDU-Chef Armin Laschet am Donnerstag in Berlin: "Und wir müssen dieses Wahlergebnis aufarbeiten und die Neuaufstellung der CDU vorantreiben. Meine feste Überzeugung bleibt dabei: Erneuerung geht auch in der Regierung, geht es sogar besser in der Regierung, geht aber auch in der Opposition." // "Zur personellen Zukunft und Neuaufstellung werde ich den Gremien der Partei in der kommenden Woche die Einberufung eines Parteitags vorschlagen. Das ist der Ort, wo die 1001 Delegierten aus allen Kreisverbänden sich artikulieren können. Ort und Datum werden wir noch gemeinsam festlegen." // "Einen Konsens aller, die im Moment in Betracht kommen. Diesen Prozess werde ich moderieren. Und hierzu will ich bereits in den kommenden Wochen mit den Landesvorsitzenden der Partei beraten. Um auch da zu hören: Wie denkt denn die jeweilige Basis über diesen künftigen Prozess? Welches Profil soll denn dieser Kandidat oder diese Kandidatin haben? Und kann es uns nicht diesmal gelingen, dass wir eine gemeinsame Lösung für die Aufstellung in der Opposition finden? Der Wunsch danach an der Basis ist sehr groß. Das Ziel, dies zu erreichen, ist eine ambitionierte Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe."

