HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. O-TÖNE VON: Armin Laschet (CDU), Bundeskanzlerkandidat: "Auch beim Klimaschutz haben wir eine solche Aggression. Und deshalb müssen wir jetzt die Partei sein, die die Gegensätze verbindet und sachlich nicht nur in Überschriften redet, sondern macht. Das zeichnet CDU aus - ärgert mich übrigens ganz maßlos bei den Grünen. Und wir in Nordrhein-Westfalen wissen das mehr als jeder andere. Jahrelang in einer Regierung sitzen, Braunkohle abbauen, den Hambacher Forst 2016 zur Rodung freigeben. Kann man, gab damals viele gute Gründe, so zu entscheiden. Aber dann am Wahltag aufzustehen und zu sagen: Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Barrikaden und die, die dann das Land übernehmen, dafür verantwortlich zu machen, was 30, 40 Jahre hier geschehen ist, ist nicht seriös. Das ist kein seriöser Umgang." "Riesenambition, die wir da vor uns haben in ganz Deutschland. Riesenambitionen und dann diskutiert man, ob der Spritpreis so rum oder so rum und ob der Flug so oder so sein soll. Dann sagt man, kein innerdeutscher Flugverkehr mehr. Ok, bin ich dabei, wenn wir uns anders schnell bewegen können. Dann wird aber nicht die Antwort gegeben: Wie soll es denn gehen? Und wir wollen, dass man schnell von Düsseldorf nach Berlin fahren kann." "Es ist der Kern dessen, was wir machen müssen. Die Idee haben, den Weg dahin haben aber dann auch die Kraft, es durchzusetzen und auch zu stehen, wenn alle dagegen sind und die Stimmungen anders sind und die Umfragen schlecht sind, dann bei seiner Grundüberzeugung für dieses große Projekt, ein klimaneutrales Deutschland zu kämpfen. Das ist CDU und da sind wir einzigartig."

Mehr