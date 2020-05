Die Produktion läuft wieder, im Ford-Werk in Köln. Nach dem Corona-bedingten Fertigungsstopp wurde der Werksbetrieb am Montag hier und an anderen Standorten wieder langsam hochgefahren. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet war persönlich vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage. Zunächst werden hier Fahrzeuge produziert, für die konkrete Kundenbestellungen vorliegen. In den kommenden Monaten sollen die Fertigungsanlagen dann auf die volle Kapazität hochgefahren werden. Vor dem geplanten Autogipfel im Kanzleramt setzt Laschet auf ein Konjunkturprogramm für die Autoindustrie. Er hoffe, dass es ein solches Programm geben werde, das "Anfangsimpulse setze damit die Produktion wieder in Gang komme, sagte Laschet. "Aber wichtig wird sein, erst einmal die spezielle Situation wahrzunehmen. Denn was bei Automobil passiert, beeinflusst wiederum weitere Faktoren. Wir haben in Nordrhein-Westfalen als Produzenten Ford als größten Arbeitgeber. Aber wir haben auch 200.000 Zulieferbetriebe in Nordrhein-Westfalen, die Automobilkonzerne in ganz Deutschland beliefern. Die Autobranche dringt auf Kaufanreize in der Corona-Krise. Dabei fordert der Verband der Automobilindustrie (VDA) einen zusätzlichen Kaufanreiz über alle Modelle und Segmente hinweg und nicht etwa nur für klimafreundliche Elektro-Autos. Ford-Deutschland-Chef Gunnar Herrmann sagte, die Industrie brauche einen Impuls, um sich wieder stabilisieren zu können. Kaufanreize sollte es dabei auch für Modelle mit Verbrennungsmotoren geben, so Herrmann.