(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstag in Hagen: "Denn jetzt ist natürlich auch Hilfe des Landes erforderlich. Das kann man zur Minute noch nicht beziffern, weil wir die Schäden noch nicht genau kennen. Aber wir werden die Kommunen, die Betroffenen, nicht alleine lassen, sondern als Land hier auch Hilfe leisten, damit Nordrhein-Westfalen in dieser Situation solidarisch zusammensteht und wir auch solidarisch die Folgen dieser Katastrophe gemeinsam bewältigen." // "Dass in Altena ein Feuerwehrmann zunächst ums Leben gekommen ist, 46 Jahre alt, ein Familienvater, der einen anderen Menschen gerettet hat und dann von den Wassermassen ergriffen wurde und ums Leben gekommen ist. Und am Abend ist dann ein zweiter Feuerwehrmann in Werdohl ebenfalls im Märkischen Kreis einem Herzinfarkt erlegen. Und das zeigt, dass das, was wir hier so abstrakt beschreiben, für eine Familie jetzt ganz konkret bedeutet, dass man den Vater verloren hat."

