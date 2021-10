Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst als seinen Nachfolger. Wüst solle seinen Posten als Vorsitzender der NRW-CDU übernehmen, sagte Laschet nach Beratungen mit dem Vorstand der Landes-CDU und der Landtagsfraktion am Dienstag in Düsseldorf. O-TON NRW-MINISTERPRÄSIDENT ARMIN LASCHET Und wir haben auch die Absicht, dann nach der Konstituierung des Deutschen Bundestages Hendrik Wüst hier in Nordrhein-Westfalen zum neuen Ministerpräsidenten der CDU... des Landes Nordrhein-Westfalen zu wählen. O-TON NRW-VERKEHRSMINISTER HENDRIK WÜST Ich verspreche, mit ganzer Kraft in den Dienst am Land und an den Menschen zu gehen. Ich werbe um Ihr Vertrauen. Vielen Dank. Laschet selbst wechselt nach der Bundestagswahl nach Berlin. Tritt er sein Mandat im Bundestag an, kann er der Landesverfassung zufolge nicht mehr Mitglied der Landesregierung in Düsseldorf sein. Wüst muss sich nun mit den Stimmen der schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf zum neuen Ministerpräsidenten wählen lassen. Diese verfügt nur über eine Stimme Mehrheit im Düsseldorfer Landtag.

