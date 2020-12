(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) O-TON NRW-MINISTERPRÄSIDENT ARMIN LASCHET (CDU): "Nach dem heutigen Stand gehen wir davon aus, dass ab 27. Dezember, also dem Tag nach dem zweiten Weihnachtstag, in Nordrhein-Westfalen das Impfen beginnen kann." "Das Schöne ist, es gibt eine große Bereitschaft in Nordrhein-Westfalen daran mitzuwirken. Es gibt ein Freiwilligen-Register der Ärztekammer Nordrhein und Westfalen-Lippe. Da haben sich Stand heute 13.800 Ärzte, medizinische Fachangestellte und Pflegekräfte gemeldet. Auch viele, die schon in Pension sind, haben gesagt: Wir wollen in dieser Notlage dem Land und den Menschen in unserem Land helfen." "Wir werden weiter unsere Regeln einhalten müssen und vorsichtig bleiben und den Lockdown durchhalten. Aber es ist zumindest ein Licht am Ende eines langen Tunnels." O-TON NRW-GESUNDHEITSMINISTER KARL-JOSEF LAUMANN (CDU): "Da muss sich, finde ich, kein Mensch in Nordrhein-Westfalen Sorgen machen, dass, wenn er schwerkrank wird, dass wir ihn in Nordrhein-Westfalen nicht in einer Klinik unterbringen können, wo er nach heutigen medizinischen Erkenntnissen auch optimal versorgt wird. Und das ist auch für mich eine ganz wichtige Messlatte." "Und da ist eben ganz oben auf der Prioritätenliste das ganz normale herkömmliche Altenheim, wie wir es im Volksmund bezeichnen würden. Und damit werden wir auch dann am 27., wenn wir, also dann haben wir ja Impfstoffe in Nordrhein-Westfalen, werden wir anfangen."

