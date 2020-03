Achtung: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext. O-TON ARMIN LASCHET (CDU), NORDRHEIN-WESTFALENS MINISTERPRÄSIDENT: "Bund und Land arbeiten daran, dass wir die Schutzmaterialien so schnell wie möglich bekommen. Es gibt jetzt vielversprechende Signale auch von Produzenten im Inland, die jetzt mitwirken, so dass man nicht alleine auf den Weltmarkt angewiesen ist, sondern aus eigener Kraft das in den nächsten Tagen schaffen kann. Denn das ist das Allerwichtigste für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, dass sie bestmöglich geschützt sind." O-TON JENS SPAHN (CDU), BUNDESGESUNDHEITSMINISTER: "In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung, nehme aber wahr eine Bereitschaft zur Solidarität, um eben andere vor einer Infektion zu schützen, und das ist dann ein gutes Signal."