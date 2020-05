Claudio Facoetti aus Bergamo darf zurück in sein Zuhause nach Bergamo. Er war im Universitätsklinikum Bochum wegen einer Covid-19 Infektion behandelt worden. Am Samstag wurde er in prominenter Gesellschaft entlassen. "Ende März haben wir gesagt, wir wollen Bergamo, wir wollen Italien helfen und Patienten übernehmen. Und die Bundeswehr hat dann Herrn Facoetti, Claudio Facoetti aus Bergamo nach Bochum geholt. Und keiner wusste, geht das gut? Die Schwestern, die Intensivärzte, haben alles getan, in den letzten Wochen, und wir sehen heute, eine genesene Persönlichkeit." So Ministerpräsident Armin Laschet. Facoetti sagte, er sei dem Krankenhauspersonal in Bochum unendlich dankbar, trotzdem freue er sich auf zuhause. „Vor allem wegen des besseren Cafés.", so Facoetti. Ministerpräsident nutzte die Gelegenheit zudem, um sich zu den jüngst bekanntgewordenen Coronavirusfällen in Koßfeld zu äußern, wo rund 150 Mitarbeiter der Firma Westfleisch infiziert wurden. "Und das, was in Coesfeld passiert ist, hat uns dazu veranlasst zu sagen, wir schließen diesen Schlachtbetrieb von Westfleisch, und die Lockerungen, die für den Kreis Coesfeld vorgesehen waren, müssen nun um eine Woche verschoben werden, bis wir die genauen Infektionszahlen kennen." Wo sich nach einer Lockerung von Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie Gefahren abzeichnen, müsse konsequent gehandelt werden, so Laschet. Nach dem offiziellen Abschied wurde Claudio Facoetti für die Reise vorbereitet und trat noch am Samstag den Rückflug nach Mailand an.