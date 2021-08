UNIONS-KANZLERKANDIDATEN ARMIN LASCHET "Und alles, was ich lese, was ich höre, was wir in Nordrhein-Westfalen erlitten haben über Jahre: rot-grüne Konzepte, Steuererhöhungen, neue Schulden, neue Beschränkungen für die Wirtschaft, werden genau diesen Weg unmöglich machen. Und das ist der Grund, weshalb wir uns jetzt so anstrengen müssen, weshalb wir diese Wahl gewinnen müssen. Wenn Deutschland jetzt die falschen Entscheidungen fällt, werden wir absteigen und nicht wieder aus der Krise herauskommen. Und darum muss es jetzt gehen, in den nächsten Tagen und Wochen." "Die sich verweigert, das Zwei-Prozent-Ziel in der NATO, das wir zugesagt haben, einzuhalten. Sollen wir in einer solchen außenpolitischen Lage denen das Land federführend anvertrauen? Ich sage, allein wegen der äußeren Sicherheit bitten wir die Bürger: Keine Experimente, die Union steht für Stabilität auch in der Außenpolitik. Wir werben um die Mehrheit am 26. September." "Und jetzt liegt es an uns, am Westen der mit vielen Milliarden das Land unterstützt, auch mit Entwicklungszusammenarbeit und anderen, ob wir gemeinsam eine klare Sprache sprechen, 27 europäische Länder mit der gleichen Sprache sich abstimmen und sagen: Wir erwarten von den Taliban erstens, dass sie freies Geleit geben denen, die jetzt, am 31. August, nicht rauskommen, aber einen Anspruch haben. Zweitens, dass sie bestimmte Prinzipien von Menschenrechten einhalten und im Idealfall drittens, dass sie sogar den Dialog mit den Frauen suchen."

