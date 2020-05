Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON MINISTERPRÄSIDENT VON NRW, ARMIN LASCHET (CDU) "Wir als Land haben uns vorgenommen, Anreize zu geben, Vorschläge zu machen für das was in das Bundesprogramm hinein soll. Und wenn das Bundesprogramm beschlossen ist, wir gehen davon aus nach Pfingsten, Anfang Juni, dann werden wir ein eigenes nordrhein-westfälisches Konjunkturprogramm auflegen und genau sehen, an welchen Stellen reicht das Bundesprogramm nicht aus... Es gibt kein Zurück zu einem Wirtschaften wie 2019, sondern alles was jetzt kommt, muss in die Zukunft gerichtet sein. Und die großen Zukunftsthemen, die ohnehin schon da waren, Digitalisierung und Klimaschmutz, müssen in dieser neuen Form des Wirtschaftens, in den Anreizprogrammen, in den Konjunkturprogrammen sich wiederfinden und vieles wird anders werden als in den Zeiten der letzten zehn Jahren."