HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON NRW-GESUNDHEITSMINISTER KARL-JOSEF LAUMANN (CDU): "Deswegen ist mir auch so wichtig aufgrund der ganzen Debatten, die wir logischerweise in der letzten Woche und zwei Wochen - Gütersloh, Warendorf - hatten, dass das Infektionsgeschehen, wenn man Tönnies ausklammert, in Nordrhein-Westfalen äußerst optimistisch ist. So gut ist, wie es sich vor Wochen keiner vorstellen konnte, wir überhaupt keine besonderen Lagen haben. Deswegen werde ich auch dem Kabinett morgen vorschlagen als Gesundheitsminister, das wir schlicht und ergreifend die Corona-Schutzverordnung - das ist die Verordnung, die ganz Nordrhein-Westfalen regelt - um zwei Wochen verlängert. Es bleibt also bei der Abstands-, bei der Maskenpflicht, bei den zehn Personen im öffentlichen Bereich. Veranstaltungen bis 50 Menschen können auch weiterhin in Nordrhein-Westfalen ohne Probleme stattfinden. Und größere Veranstaltungen sind nur möglich, wenn die Nachverfolgung, das heißt, dass man weiß, wer wo gesessen hat, auch möglich sind."