STORY: Die Digitalisierung der Arztpraxen soll deutlich vorangetrieben werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Donnerstag in Berlin angekündigt, dass bis Ende 2025 80 Prozent der Patienten in Deutschland eine elektronische Patientenakte haben sollen. Bis Ende 2026 sollen dann 300 Forschungsvorhaben elektronische Daten von Patienten nutzen können. "Eine wirklich gute Versorgung ist tatsächlich ohne den Zugriff auf digitale Patientendaten nicht mehr wirklich gut darstellbar. Und in der Forschung ist es selbstsprechend, dass vieles einfach nur noch möglich ist, in dem digitale Daten zur Verfügung stehen, ausgewertet werden können und dann in verschiedener Art und Weise zusammengeführt werden können." Die elektronische Patientenakte soll automatisch eingeführt werden, sagte Lauterbach. Nur für Patienten, die aktiv widersprechen, werde keine digitale Akte angelegt. Experten warnen davor, dass Deutschland als Wirtschaftsnation ohne diese Digitalisierung weiter abrutschen würde. Bereits jetzt sei Deutschland zum Beispiel in der Krebsforschung gegenüber anderen Ländern deutlich zurückgefallen.

