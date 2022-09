STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER KARL LAUTERBACH (SPD): "Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle. Das ist nicht nur in den deutschen Daten zu sehen, sondern auch international. Die Fallzahlen steigen an in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, in England, in Dänemark, um nur ein paar Länder zu nennen. Fast überall ist es die BA5-Variante, die die Probleme hier bereitet. Und wir müssen uns daher darauf einstellen, dass diese Welle bekämpft werden muss. Die wird nicht so schnell zumindest von alleine enden. Der R-Wert ist mittlerweile schon bei ungefähr 1,4, dass ein sehr hoher R-Wert auch im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Und wir müssen daher damit rechnen, dass die Fallzahlen auch wieder vierstellig sein können in nicht allzu ferner Zukunft. [...] Aber die gute Nachricht ist: wir haben die guten Impfstoffe, die angepassten Impfstoffe, und wir können sie jetzt zur Verfügung stellen. Wir werden dort keine Engpässe erleben. Wir haben auch eine klare StIKo-Empfehlung für die Über 60-jährigen und die Risikofaktoren. [...] Und wie Sie wissen, ist unser Infektionsschutzgesetz konservativer und erlaubt mehr als die meisten Schutzgesetze in anderen europäischen Ländern. Dafür sind wir als Bundesgesundheitsministerium nicht nur gelobt worden, es gab auch kritische Stimmen. Aber ich bin sicher, dass es richtig ist. Denn die Welle, die wir jetzt bekommen, die wird zeigen, dass wir diese Maßnahmen auch benötigen. Und ich appelliere an die Länder, jetzt genau im Auge zu behalten, genau den Zeitpunkt zu erwischen, wo man jetzt gut einsteigt, um sich zum Beispiel zu überlegen, wann soll denn in den Innenräumen wieder Maske getragen werden und was passiert in den Schulen?"

Mehr