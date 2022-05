STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BUNDESGESUNDHEITSMINISTER KARL LAUTERBACH (SPD) AM MONTAG IN BERLIN: "Wir haben auf der Grundlage der kürzeren Inkubations-Zeiten und auch der kürzeren Krankheitsverläufe bei der Omikron BA2-Variante, die derzeit 97 % der Erkrankungen ungefähr ausmacht, haben wir die Isolations-Dauer auf fünf Tage verkürzt. Wir empfehlen aber dringend, zum Abschluss der angeordneten Isolation eine Freitestung durch Antigentest oder durch PCR-Test." // "Wenn jemand an Corona infiziert ist, an SARS-CoV-2 infiziert ist und geht infiziert auf Menschen zu, dann gefährdet er de facto ihr Leben, denn es können ja lebensgefährliche Erkrankungen sein." // Aber es gilt auch für diese, wie bei allen anderen Isolations-Regeln, die wir bisher gehabt haben, dass der Vollzug hier bei den Ländern ist. Und wenn der Vollzug bei den Ländern ist, wird die Interpretation durch die Länder vorgenommen. Ich glaube aber, dass die meisten Länder sich auf die gerade von mir skizzierte Empfehlung des Robert-Koch-Instituts und unseres Hauses beziehen werden." // "Also, die angeordnete Isolation beträgt fünf Tage und man muss allerdings nach diesen fünf Tagen symptomfrei sein. Das heißt, wenn man also nach fünf Tagen noch Symptome hat, dann wäre die angeordnete Isolation über die fünf Tage hinausgehend. Aber die Freitestung, die wird dringend empfohlen und ist nicht angeordnet."

