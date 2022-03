STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister am Montag in Berlin: "Die Flüchtlinge bereiten uns hier kein Problem bei der Pandemie-Bewältigung, sondern da mache ich mir eher Sorgen über die nachlassende Vorsicht der deutschen Bundesbürger selbst. Und da brauchen wir zum einen eine klare Ansprache, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Das ist nicht vorbei. Wir haben die Situation, die Pandemie ist noch nicht bewältigt, wir sind noch nicht da, sind an dem Punkt, wo wir sagen können, jetzt können wir alles hier beenden. Das löst sich jetzt von allein. Und darüber hinaus müssen wir durch ein gutes, funktionierendes Infektionsschutzgesetze in Ländern auch die Möglichkeiten geben, auf Ausbrüche schnell und erfolgreich zu reagieren."

