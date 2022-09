STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESGESUNDHEITSMINISTER KARL LAUTERBACH: "An die Coronaisolationspflicht werden wir nicht herangehen. Wir haben im Moment stark steigende Fallzahlen und da ist es nicht sinnvoll, auf die Isolationspflicht zu verzichten, weil wir ja nicht noch Öl ins Feuer gießen wollen und in den Betrieben und auch in den sozialen Zusammenkünften das Risiko erhöhen zu wollen, dass es dort zu Infektionen kommt. Somit nehme ich das zur Kenntnis, aber es wird auf unsere Empfehlungen keinen Einfluss haben."

