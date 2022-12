STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister: "Zunächst also die Aussagen von Herrn Drosten sind wertvoll und entsprechen auch meiner Einschätzung, dass die Virus-Lage sich verändert hat. Dahingehend, dass das Coronavirus sich nicht mehr so entwickeln zu scheint im Moment, dass deutlich gefährlichere Varianten entstünden. Das ist in gewisser Weise eine Überraschung, weil das vor einigen Monaten noch etwas anders dargestellt hat, hatte eine gute Entwicklung. Aber es gibt keinen Grund zur Entwarnung zum jetzigen Zeitpunkt. Die Kliniken sind ja voll. Wir haben weiterhin um die 100 bis 150 Tote pro Tag. Wir haben weiterhin also sehr viele Fälle von Long-Covid. Somit also ist im Rahmen dieser jetzt laufenden Winterwelle die Lage nicht anders als zu dem Zeitpunkt, wo wir das Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Form beschlossen haben. Und daher sind Veränderungen jetzt kurzfristig weder geplant noch zu erwarten (Weißblitz). Das Infektionsschutzgesetz läuft ja am 7.4. aus und also ich glaube, dass wir danach das Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Form nicht mehr verlängern müssen. Das habe ich auch bei anderer Gelegenheit schon also angekündigt, aber dass wir jetzt kurzfristig eine Veränderung machen würden, das also halte ich für nicht notwendig und sehe ich nicht (Weißblitz). Ja, wir werden die Corona-Warn-App in 23 weiter betreiben. Stellen Sie sich vor, wir würden die Corona-Warn-App jetzt nicht mehr nutzen und es käme zu neuen Wellen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Corona-Pandemie noch einmal zurückkommt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch mal neue Varianten gibt. Dann müssen wir vorbereitet sein. Und es ist im Übrigen darüber hinaus vorgesehen, dass wir die Corona-Warn-App weiterentwickeln zu einer allgemeinen App, die auch mehr als die Corona-Funktionalitäten vorsieht. Dazu wäre aber bei entsprechender Gelegenheit mehr zu sagen."

