HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister: "Wir haben in Deutschland mittlerweile so viele Omikron-Fälle auf der Grundlage von sogenannten Varianten-PCRs, die wir durchführen, aber auch Surveilliance, also PCRs, dass wir davon ausgehen müssen, dass sich die Omikron-Welle in Deutschland nicht mehr verhindern lässt und dass sie auch in Deutschland ankommen wird. Es ist ganz klar, dass eine Booster-Strategie die Omikron-Welle nicht ganz verhindern kann. Aber sie ist das Wichtigste, was man tun kann, um zu verhindern, dass sehr viele Menschen schwer erkranken. Wir wissen mittlerweile aus den Studien, dass die Booster-Impfungen gut wirken zur Vermeidung von Ansteckungen, aber auch von schweren Verläufen bei der Omikron-Variante. Wir gehen davon aus, dass die Wirksamkeit schon eine Woche nach der Booster-Impfung einsetzt. Also nicht wie bei der Zweitimpfung, wo wir typischerweise zwei Wochen nach der Impfung die Wirkung haben, sehen wir hier schon eine Woche nach der Boosterimpfung eine deutliche Wirkung. Das ist sehr bedeutsam. Und wir sehen auch in den Studien, die vorliegen, dass die Wirksamkeit der Booster-Impfung irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent liegt, was die symptomatische Infektion angeht. Wahrscheinlich ist der Schutz vor schwere Erkrankung sehr hoch. Hier würde ich von einem Schutz ausgehen, der deutlich über 90 Prozent liegt. Wir haben bisher 27 Millionen Menschen mit einer Booster-Impfung schon versehen. Wir haben eine gute Bosster-Kampagne bisher gefahren, werden wahrscheinlich bis Weihnachten die 30 Millionen schaffen. Wir wollen aber dann noch einmal 30 Millionen Menschen mit einer Booster-Impfung versehen, sodass wir optimalerweise 60 Millionen oder bis zu 60 Millionen Booster-Geimpft bis zum Schluss hätten. Und dafür haben wir noch 30 Millionen Moderna-Impfstoff zur Verfügung. Und noch ungefähr drei Millionen Dosen Biontech-Impfstoff. Der Biontech-Impfstoff ist etwas knapper, wie sich bei der Inventur gezeigt hat, die wir zu diesem Thema durchgeführt haben. Wollen wir die Ungeimpften mit schützen? Und viele Ungeimpfte sind keine Querdenker. Das sind keine Menschen, die dem Staat gegenüber kritisch stehen, sondern es sind Menschen, die zum Teil die Impfung aufgeschoben haben, die Fragen haben. Aber wollen wir die Ungeimpften schützen? Dann müssen wir tatsächlich die Pandemie entschleunigen. Und diese Entschleunigung ist nur möglich durch eine möglichst schnelle Booster-Kampagne."

