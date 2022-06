STORY: BUNDESGESUNDHEITSMINISTER KARL LAUTERBACH, SPD, AM FREITAG IN BERLIN: "Ich gehe persönlich davon aus, dass es uns gelingen wird, in den nächsten Monaten, vielleicht schon im nächsten halben Jahr, vielleicht im nächsten Jahr, auch Impfstoffe zu entwickeln, mit denen wir im Wesentlichen die Ansteckung verhindern können. Davon gehe ich persönlich aus. Das sind wahrscheinlich dann auch Impfstoffe, die über die Mukosa, also beispielsweise als Sprüh-Impfstoffe, oder auch in anderer Form, appliziert werden können. Aber wir nähern uns immer mehr dem Zustand, dass wir auch Impfstoffe, adaptierte Impfstoffe, entwickeln können, die die eigentliche Ansteckung wegbekommen. Das wird für die Impfstoffe, die wir jetzt erwarten können, im September, in vollständiger Art und Weise noch nicht der Fall sein. Davon gehe ich aus, dass das noch nicht der Fall sein wird. Aber wir gehen weiter in diese Richtung. Ich bin selbst mit diesen Forschungsarbeiten bin ich sehr gut vertraut und finde es faszinierend. Wir werden zum Schluss diese Impfstoffe haben. Wir werden dann auch eine Grundimmunität in der Bevölkerung haben, wo dann eine Krankheit ist, wie jede andere Infektionskrankheit. Wir sind aber jetzt noch nicht da. Und wir müssen vermeiden, dass wir über viele Wochen hinweg, also beispielsweise über den ganzen Herbst und den ganzen Winter, 200 bis 200 Tote pro Tag haben. Das kann keiner wünschen. Das muss vermieden werden. Da werden wir noch einmal mit Schutzmaßnahmen operieren müssen. Wir werden noch einmal die Impfkampagne nutzen müssen. Wir werden diesen Sieben-Punkte-Plan, den wir jetzt entwickeln, auch in unserer Gesetzgebung entwickeln. Den werden wir umsetzen, so dass wir sehr gut durch den Herbst durchkommen werden und im Winter. Wir werden aber dann danach in eine Situation kommen, wo wir auch dann tatsächlich wieder zurückkehren zur Normalität. Jetzt würde ich sagen, haben wir es gut im Griff, aber noch nicht gelöst. Und danach werden wir es auch gelöst haben.

