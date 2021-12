Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich für seinen ersten Auswärtstermin im Amt ein Impfzentrum in einem Zoo ausgesucht. Der Gesundheitsminister höchstpersönlich an der Front gegen Corona. Vorort verabreichte den Impfstoff an Kinder. "Weil ich auch von der symbolischen Bedeutung überzeugt bin, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten müssen, alt und jung." Die Omikron-Variante wird sich laut Lauterbach noch weiter ausbreiten. Zudem werde sie massiv unterschätzt. "Wir haben in England derzeit eine Verdopplungzeit, dass die Zahl der Omikron-Fälle im Abstand von ein bis zwei Tagen sich verdoppelt. Das ist eine Entwicklung, die wir in der gesamten Pandemie noch nie gesehen haben." Auch ist nicht klar, ob Omikron-Infektionen milder verlaufen als die bisherigen Varianten des Virus. Zudem sei die Auswirkung auf Kinder noch nicht geklärt. "Wir können das nicht genau sagen, aber es könnte sogar sein, dass die Omikron-Variante für Kinder schwerer verläuft, dass ist Gott sei Dank noch nicht belegt." Auch wenn die Zahlen, die hauptsächlich durch Delta ausgelöst wurden, derzeit zurückgingen - Omikron werde man so nicht in den Griff kriegen, so der SPD-Politiker. Daher: "Aber boostern ist der Königsweg, die Welle abzuflachen, die wir zu erwarten haben" Lauterbach wirbt daher auch für den Moderna-Impfstoff. Von dem hatte er zuletzt 35 Millionen Impfdosen nachbestellt.

