Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat vor großen volkswirtschaftlichen Schäden durch Long-Covid-Erkrankungen gewarnt. Lauterbach sowie die Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Charité, Carmen Scheibenbogen, verwiesen in Berlin darauf, dass immer mehr Menschen an Long-Covid erkrankten. Oft seien Betroffene für viele Jahre oder dauerhaft arbeitsunfähig.