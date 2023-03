STORY: Beeindruckende Bilder einer Eruption des indonesischen Vulkans Merapi. Am Samstag konnte man beobachten wie er nach Angaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde kilometerhoch Aschewolken in den Himmel schickte. Der rund 3.000 Meter hohe Merapi ist ein Schichtvulkan auf der indonesischen Insel Java. Er ist einer der aktivsten Vulkane des Landes und gilt zudem als einer der gefährlichsten der Welt. Laut lokaler Behörden war mit dem Ausbruch auch eine Lavastrom verbunden und Asche ging in der Umgebung nieder. Die Bewohner der umliegenden Gemeinden wurden dazu aufgerufen, alle Aktivitäten im Umkreis von drei bis sieben Kilometern um den Vulkan herum zu unterbrechen, da das Gebiet zu einer akuten Gefahrenzone deklariert wurde.

