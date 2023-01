STORY: Lawinenunglück am Montag in der japanischen Präfektur Nagano. Medienberichten zufolge soll dabei unter anderem der US-amerikanische Skifahrer Ex-Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine ums Leben gekommen sein. Die Behörden wollten sich zu den Namen der Lawinenopfer bisher noch nicht offiziell äußern. Der Snowboard-Champion gehörte vermutlich zu einer Gruppe von mehreren Ausländern. Sie waren am Sonntagnachmittag am Berg Hakuba Norikura unterwegs und wurden von einer Lawine verschüttet. Nach extrem starken Schneefällen in den vergangenen Tagen in dem Gebiet des 2.469 Meter hohen Bergs hatte die Wetterbehörde eine Lawinenwarnung herausgegeben.

