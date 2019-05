League of Legends - das weltweit beliebteste desktopbasierte Spiel - erscheint möglicherweise bald für mobile Endgeräte. Insidern zufolge arbeitet das chinesische Internetunternehmen Tencent mit der US-Software-Schmiede Riot Games zusammen, um eine Version des Online-Multiplayer-Spiels für Smartphones und Tablets zu entwickeln. Tencent ist seit 2015 zwar Besitzer von Riot Games. Die beiden Unternehmen waren sich jedoch uneinig, wie man aus dem Desktop-Erfolg Kapital schlagen könnte. Demnach wollte Tencent schon vor Jahren eine mobile Version entwickeln, Riot lehnte dies allerdings ab. Stattdessen entwickelte das chinesische Unternehmen ein ähnliches Spiel. "Honour of Kings" ist heute das umsatzstärkste Multiplayer-Online-Kampfarenaspiel der Welt. Eine mobile Version von League of Legends könnte eine ganze Generation von neuen Spielern begeistern. Und mehr Spieler bedeuten mehr Möglichkeiten für lukrative E-Sport-Turniere, glaubt Experte Pei Li. "Dieses Spiel wird sowohl Tencent als auch Riot dabei helfen, ihre Umsätze im E-Sport voranzutreiben. Es gibt das Spiel seit zehn Jahren, es wird international gespielt. Auch Turniere können auf internationaler Ebene stattfinden." Das League of Legends-Weltmeisterschaftsfinale 2018 war das größte E-Sport-Event des Jahres. Zuschauer sahen sich bei Youtube und Twitch in der Summe über 81 Millionen Stunden der Übertragung an.