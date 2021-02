"Also wenn ich dann nach Hause komme und ich bin zu Hause in meinem warmen Bett und dann fange ich meistens erst nachträglich, also denke ich erst nachträglich darüber nach, was für ein Glück ich habe und wie schlecht es den Menschen auf der Straße teilweise geht." , sagt Julia Leicht vom Deutschen Roten Kreuz, die mit dem Wärmebus durch Berlin fährt und unterkühlte Obdachlose von der Straße holt. Die Studentin hält Ausschau nach Menschen, die während der bitterkalten Nächte in Hauseingängen schlafen oder reglos auf dem Gehwegpflaster unter Schichten von Decken und Plastikplanen liegen. Leicht und ihr DRK-Kollege Hartmut Engel bieten den Obdachlosen die Fahrt in eine Kälteunterkunft an. Viele lehnen das aber ab. Engel empfiehlt, genauer hinzusehen, wenn man einem obdachlosen Menschen in der Kälte begegnet. "Nicht jeder, der auf der Straße z.B. einen Becher hinstellt, ist auch obdachlos, aber viele sind es halt. Die ansprechen, ob sie Hilfe bedürfen, ob man den warmen Bus oder auch den Kältebus rufen soll, um sie in eine Unterkunft zu bringen. Ansonsten eben darauf achten, wie ist der Allgemeinzustand, wirken sie verlangsamt in Bewegungen oder auch in ihren Reaktionen. Dann sollte man eher ins Auge fassen den Rettungsdienst anzurufen, weil die Leute möglicherweise beginnen zu unterkühlen und dann eigentlich ein medizinischer Notfall sind." Die diesjährige Kälteperiode sei auch für Engel und seine KollegInnen eher ungewöhnlich. Das letzte Mal habe man vor acht Jahren so eine Situation gehabt, sagt Engel. Daher müsse man sich an die Zustände erst einmal gewöhnen. Auch ohne arktische Kälte und Corona-Pandemie erfrieren jedes Jahr Obdachlose. Engel und Leicht helfen den Menschen wo sie können. Hinzu kommt in diesem Jahr, dass durch die Pandemie weniger Menschen auf der Straße unterwegs sind, es weniger Chancen für Bedürftige gibt, um nach Geld zu fragen oder etwas zu Essen oder zu trinken zu bekommen.

