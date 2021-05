Während die Gefechte zwischen dem israelischen Militär und radikalen Palästinensern seit neun Tagen anhalten, verbringen viele Israelis ihr Leben derzeit in Luftschutzbunkern. In diesem beengten Raum in der Küstenstadt Ashkelon schlagen Nataniel Sharvit und seine Familie dieser Tage eigentlich nur die Zeit tot. Die Alternative - nach draußen zu gehen - könnte da aber weitaus schlimmer sein. "In dieser Situation sind wir schon viele Jahre, fast 20. Die Kinder leiden unter Ängsten, sie haben Angst, in unserem Zuhause zu schlafen. Wie sie sehen können, leben wir in dem Bunker und hoffen auf das Beste. Sie leben unter der fast ständigen Bedrohung von Raketenangriffen der Hamas und des islamischen Dschihad aus dem Gazastreifen. Die neueren Häuser Israels haben fast alle einen Bunker im Keller eingebaut. Andere haben ihn nicht. Wie das Zuhause von Moshe Loutati, ebenfalls aus Ashkelon. Er bringt seine acht Kinder unter die Treppe seines Hauses, wenn die Alarmsirenen ertönen. "Wir haben keinen sicheren Raum, ich lebe im dritten Stock und jede Sirene bedeutet, wir müssen unter die Treppe. Die Kinder haben Angst. Wir können nirgendwohin rennen. Der Bunker ist sehr weit weg, zudem ist er nicht richtig in Takt. Da können wir nicht mit den Kindern hin." Das Raketensystem "Iron Dome" wehrt nach Angaben des israelischen Polizeisprechers Micky Rosenfeld zwar die meisten Raketen ab, aber wenn 120 Raketen auf die bewohnten Gebiete abgefeuert würden, gebe es einen kleinen Prozentsatz, der sein Ziel auch trifft. Mehr Ziele treffen israelische Raketen auf dem Gebiet des Gazastreifens. Über 200 Tote und 1.400 Verletzte wurden auf palästinensischer Seite bisher verzeichnet. Bürgerinnen und Bürger suchen unter anderem Schutz in dieser Schule, die von der UN-Flüchtlingsorganisation zu einer Unterkunft umfunktioniert wurde. Familien schlafen in den Klassenzimmern. Da wo sie herkommen, wenige Meter weiter, liegen ihre Häuser in Schutt und Asche. Das Haus von Ahmad Al-Astal, einem Arzt in der Stadt Khan Younis, wurde am frühen Mittwochmorgen zerstört. "Nachdem wir vom Morgengebet zurückkehrten und es war immer noch dunkel, wurden wir von einer Drohnen-Warnrakete überrascht, auf die zehn Minuten später eine F16-Rakete folgte, die das Haus zerstörte und alle umliegenden Häuser beschädigte." Seine Wut auf die Gewalttaten ist groß: "Das, was hinter uns liegt, spiegelt die Menschlichkeit in ihnen wider, die Häuser zu zerstören, während ihre Bewohner drinnen sind, die Menschen, die ihre Häuser in der Nacht verlassen, die Kinder und die Älteren in Angst und Schrecken zu versetzen. Wir sind mit unserer Mutter gegangen, wir konnten sie nicht tragen. Aber trotz alledem werden wir hier in unserem Land bleiben." Israel will nach eigenen Angaben seine Offensive so lange fortsetzen, bis die Anführer der radikal-islamischen Hamas und des Islamischen Dschihads getötet worden sind.

