Jeden Morgen vor Schichtbeginn auf einer Baustelle in Singapur müssen die Angestellten der Baufirma Kajima ihre Vitalwerte überprüfen lassen. Per App auf dem Handy. Das Programm führt einen 45-Sekunden-Scan durch und prüft Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt, die Atemfrequenz und sogar den Stresspegel. Die vom singapurischen Start-up-Unternehmen Nervotec entwickelte App ist für Kajima nach eigenen Angaben die "erste Verteidigungslinie" gegen einen weiteren COVID-19-Ausbruch. Das Unternehmen setzt die App seit Dezember 2020 ein - im Rahmen eines von der Regierung initiierten Programms, das Unternehmen mit Technologien versorgt, die sich noch in der Erprobungsphase befinden. Nervotec-Gründer Jonathan Lau erklärt die Funktionsweise: "Wir nutzen das weiße Licht, das jetzt von meinem Gesicht reflektiert wird. Intelligente Erkennungssoftware identifiziert zuerst das Gesicht. Dann filtern wir dieses weiße Licht in die Kanäle, die uns interessieren. Und dann leiten wir die Vitalzeichen aus diesen Kanälen ab." Ähnliche Apps gibt es bereits. Nervotec behauptet jedoch, dass seine App eine "Diagnose" des Gesundheitszustands des Nutzers erstellt und anzeigt, ob ein medizinischer Eingriff notwendig ist. Die App wird derzeit noch von der Gesundheitsbehörde in Singapur geprüft. Lau hofft jedoch, auch eine Zulassung in den USA und weiteren Ländern zu erhalten.

