Die Geschehnisse vom Rosenmontag vor knapp zwei Jahren bleiben für immer in den Köpfen der Menschen, sagte der Bürgermeister von Volkmarsen Hartmut Linnekugel nach der Urteilsverkündung am Donnerstag. Maurice P. hatte damals laut Anklage sein Fahrzeug in den Karnevalsumzug von Volkmarsen gelenkt. Das Landgericht Kassel hat den heute 31-Jährigen wegen 89-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, Generalstaatsanwalt Tobias Wipplinger. "Die Strafkammer ist aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme der Überzeugung, dass der Angeklagte am 24.2.2020 gezielt und bewusst sein Fahrzeug in die Menschenmenge des in Volkmarsen an diesem Tag stattfindenden Rosenmontagszugs gelenkt hat, um Menschen zu verletzten und und und zu töten. Den Tötungsvorsatz des Angeklagten hat das Gericht heute zweifelsfrei aus dem äußeren Geschehen geschlossen, weil der Angeklagte eben so eine rücksichtslose und äußerst gefährliche Tathandlung durchgeführt hat, die nach Ansicht des Gerichts eben auch von erheblicher krimineller Energie geprägt war." Die Anklage warf P. unter anderem versuchten Mord in 91 Fällen vor. Warum er die Tat begangen hat - auf diese Frage gab es im Prozess keine Antwort. Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen. Der Strafverteidiger, Bernd Pfläging. "Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Ich habe Schweigepflicht. Und es ist das gute Recht jedes Angeklagten, sich im Schweigen zu verteidigen. Das ist sein Entschluss, und das muss das Gericht so hinnehmen." Die Verteidigung schließt eine Revision nicht aus.

