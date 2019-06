Lebenslänglich für Niels H. Im Prozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger hat das Landgericht Oldenburg den 42-Jährigen wegen Mordes an 85 Patienten schuldig gesprochen. Die Richter stellten zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen Mordes in 97 Fällen gefordert. Das Verfahren gilt als einer der größten Mordprozesse in der Nachkriegsgeschichte. Der Sprecher der Opferangehörigen, Christian Marbach, sagte auf dem Weg zur Urteilsverkündung, der Prozess sei sehr gut und fair geführt worden. Mit dem Richterspruch gegen Niels H. sieht er die Fälle aber noch nicht abgeschlossen. "Was jetzt noch kommt ist natürlich der Prozess oder die Ermittlung und der Prozess gegen die Kliniken in Oldenburg und in Delmenhorst. Ich hoffe, dass man das auch zusammenführt damit auch die Dimension, und vor allen Dingen auch die Verflechtungen der beiden Kliniken klar hervorkommt. Und ich hatte meiner Familie damals versprochen, dass ich nicht nur den Mörder entsprechend ins Gefängnis bringe, sondern auch die Verantwortlichen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns alle, dass wir ganz klar auch die Verantwortlichen dann ran kriegen, die diese Mordserie überhaupt erst zu einer Mordserie haben werden lassen." H. war bereits 2015 wegen Mordes in zwei Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. In dem neuen Prozess waren dem Pfleger 100 Morde an den Krankenhäusern Delmenhorst und Oldenburg zur Last gelegt worden. Weil die Staatsanwaltschaft in drei Fällen keine eindeutigen Beweise für eine Mordtat sah, plädierte sie in diesen Fällen auf Freispruch. Niels H., hier bei den Schlussplädoyers am Mittwoch, hatte vor Gericht zahlreiche Taten eingeräumt und einige wenige ausdrücklich bestritten. In vielen Fällen gab er auch an, sich nicht erinnern zu können. Seine mutmaßlichen Opfer waren zwischen 34 und 96 Jahre alt. Die Fälle sollen sich in den Jahren 2000 bis 2005 ereignet haben.